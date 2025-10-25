Catanzaro-Palermo, le formazioni ufficiali: Inzaghi sceglie Le Douaron e supporto di Pohjnapalo
Queste le formazioni ufficiali di Catanzaro-Palermo, gara valida per la nona giornata di Serie B:
CATANZARO 3-4-2-1: Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Di Chiara; Cassandro, Petriccione, Pontisso, Favasuli; Rispoli, Cisse; Iemmello
PALERMO 3-4-2-1: Joronen; Diakitè, Peda, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjnapalo.
