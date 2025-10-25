Ufficiale
Team Altamura, saluta Francisco Perez Ganfornina. Il centrocampista ha risolto il contratto
Team Altamura comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Francisco Perez Ganfornina.
La società desidera ringraziare Ganfornina per il lavoro svolto in questi anni con i colori biancorossi, augurandogli un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera.
