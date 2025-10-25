Vis Pesaro, Stellone: "A Sestri Levante per vincere e dare continuità, servirà una gara intelligente"

Alla vigilia della trasferta contro il Bra, il tecnico della Vis Pesaro Roberto Stellone ha illustrato gli obiettivi della sua squadra in conferenza:

“Andiamo a Sestri Levante per vincere e dare continuità - ha esordito l'ex calciatore -. Abbiamo lavorato con il sorriso dopo la vittoria col Pontedera, una gara giocata molto bene”.

Sull’avversario: “Il Bra ha fisicità dietro, vince tanti duelli, palleggia molto e davanti ha attaccanti veloci. È una squadra organizzata e viene da un pareggio importante”.

Infine il piano gara:

“Dobbiamo interpretare bene la partita, capire quando andare a pressare. Serve continuità per staccarci dal basso e salire: vogliamo ripetere la prestazione col Pontedera, mettendo in difficoltà i nostri avversari”, ha concluso Stellone.