Serie C, al Lecco basta Sipos: 1-0 al Renate e aggancio in classifica sul Brescia

Oggi alle 20:04Serie C
Alessandra Stefanelli

A Meda serve quasi mezz’ora in più per concludere Renate-Lecco, a causa dell’improvviso spegnimento di due torri faro dello stadio 'Favini'. Una volta ripreso il gioco, sono i blucelesti a colpire: Sipos firma lo 0-1 sfruttando l’assist di Rizzo e consegna tre punti pesanti ai suoi.

Si arresta così la striscia positiva del Renate, che arrivava da tre risultati utili e resta fermo a quota 13 punti. Il Lecco, invece, reagisce dopo il ko con il Brescia e aggancia proprio le rondinelle al secondo posto in classifica. Un successo di personalità, arrivato in trasferta e nonostante le condizioni anomale del finale di gara.

11ª GIORNATA – 24-25-26-27 Ottobre 2025
GIRONE A
Novara-Virtus Verona 1-1
20' De Marchi (V), 43' Khailoti (N)
Union Brescia-Albinoleffe 2-1
25' Sottini (A), 42' Cisco (B), 77' De Francesco (B)
Sabato 25 ottobre
Arzignano-Lumezzane 3-3
19' Chiarello (A), 41' Ndiaye (L), 45+1' Minesso (A), 55' Bernardi (A), 64' Caccavo (L), 83' Moscati (L)
Renate-Lecco 0-1
19' Sipos

Domenica 26 ottobre
Ore 14.30 Pro Vercelli-Pergolettese
Ore 14.30 Trento-Vicenza
Ore 17.30 Giana Erminio-Alcione Milano
Ore 17.30 Pro Patria-Ospitaletto Franciacorta

Lunedì 27 ottobre
Ore 20.30 Inter U23-Cittadella
Ore 20.30 Dolomiti Bellunesi-Triestina

Classifica: Vicenza 28, Union Brescia 24*, Lecco 24*, Inter U23 19, Alcione Milano 17, Renate 13*, Pro Vercelli 13, AlbinoLeffe 12*, Pergolettese 12, Trento 12, Cittadella 12, Giana Erminio 11, Virtus Verona 11*, Novara 11*, Dolomiti Bellunesi 10, Arzignano Valchiampo 10*, Ospitaletto 9, Lumezzane 8*, Pro Patria 7, Triestina -10
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti
*una gara in più

GIRONE B
Guidonia Montecelio-Torres 0-0
Juventus Next Gen-Pontedera 0-1
38' Migliardi
Ternana-Arezzo 1-1
37' Dubickas (T), 70' Cianci (A)
Sabato 25 ottobre
Campobasso-Rimini 1-1
32' Leoncini (R), 62' Cristallo (C)
Carpi-Gubbio 0-3
6' Carraro, 14' La Mantia, 67' Djankpata
Ore 20.30 Forlì-Pineto
Domenica 26 ottobre
Ore 14.30 Ascoli-Sambenedettese
Ore 14.30 Bra-Vis Pesaro
Ore 17.30 Pianese-Ravenna
Lunedì 27 ottobre
Ore 20.30 Perugia-Livorno

Classifica: Arezzo 28*, Ascoli 24, Ravenna 24, Ternana 18*, Guidonia Montecelio 17*, Forlì 16, Campobasso 16*, Gubbio 16*, Carpi 15*, Sambenedettese 14, Juventus Next Gen 14*, Pineto 14, Pianese 13, Vis Pesaro 12, Pontedera 11*, Livorno 10, Torres 7*, Bra 6, Perugia 3, Rimini -1*.
N.B: Rimini penalizzato di 12 punti
*una gara in più

GIRONE C
Foggia-Team Altamura 0-1
58' Curcio
Atalanta U23-Picerno 6-2
11' e 77' Misitano (A), 18' Manzoni (A), 19' Santaniello (P), 27' Veltri (P), 54' e 62' Vavassori (A). 90+1' Riccio (A)
Cavese-Crotone 1-0
3' Munari
Sabato 25 ottobre
Siracusa-Casarano 4-1
20' Chiricò (C), 45+2' Molina (S), 60' Di Paolo (S), 66' Frisenna (S), 86' Guadagni (S)Domenica 26 ottobre

Ore 12.30 Trapani Audace Cerignola
Ore 14.30 Catania-Benevento
Ore 14.30 Cosenza-Potenza
Ore 17.30 Monopoli-Giugliano
Ore 17.30 Sorrento-Latina
Ore 20.30 Salernitana-Casertana

Classifica: Benevento 22, Salernitana 22, Catania 21, Casarano 18*, Casertana 17, Crotone 17*, Cosenza 16, Monopoli 15, Team Altamura 14*, Atalanta U23 14*, Potenza 13, Latina 12, Sorrento 11, Cavese 11*, Audace Cerignola 10, Foggia 10*, Giugliano 9, Picerno 9*, Trapani 8, Siracusa 6*
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti
*una gara in più

