Avellino, Biancolino: "Il rosso pesa, mi prendo le colpe. Testa alla prossima gara"

Nel dopo gara, il tecnico biancoverde Raffaele Biancolino ha commentato con franchezza la prestazione dei suoi: “Sì, una brutta sconfitta. Ce la prendiamo e andiamo avanti, perché adesso non ci resta che lavorare e correggere gli errori commessi oggi. Non ho ancora avuto modo di rivedere l’espulsione, ma è un dato di fatto che giocare in dieci ti porta a soffrire. Il primo tempo era tutto sommato equilibrato, abbiamo avuto due occasioni dove potevamo fare qualcosa in più, essere più cattivi e concreti sotto porta. Sono tre partite che non segniamo, e questo è un dato che deve far riflettere. Dobbiamo metterci qualcosa in più, alzare l’intensità e la qualità delle giocate.

Gli avversari hanno i loro meriti, ma noi dobbiamo ritrovare quella cattiveria che serve in queste partite. Gol subiti? Non è un problema solo della difesa, ma dell’intera squadra. Il primo gol nasce da un nostro errore in costruzione, davanti. È una responsabilità collettiva, che parte da me: mi prendo tutte le colpe, perché è giusto così. Ai ragazzi ho detto che in Serie B basta un attimo di calo di concentrazione per subire gol. Oggi abbiamo pagato caro ogni distrazione, ma dobbiamo rialzare la testa subito e prepararci alla prossima gara con più attenzione e convinzione”