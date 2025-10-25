Serie A, la classifica aggiornata: il Como non spicca il volo, l'Udinese aggancia la Juve
Sono terminate le due partite del sabato, valide per l'8^ giornata di Serie A. Termina a reti bianche tra Parma e Como, match che vedeva affrontarsi due tecnici giovani e rampanti come Cuesta e Fabregas. Tra Udinese e Lecce, invece, hanno la miglio i friulani col punteggio di 3-2.
Con questo pareggio, il Como supera la Juventus e aggancia il Bologna a quota 13. Occasione persa per i lariani, che potevano agganciare Inter, Napoli e Roma a 15 punti. L'Udinese, invece, raggiunge la squadra di Tudor e magari inizia a fare qualche pensiero europeo. Pomeriggio non da ricordare per Parma e Lecce, che restano vicine alla zona retrocessione.
Milan - Pisa 2-2
7' Leao, 60' rig. Cuadrado, 86' Nzola, 90' + 3 Athekame
Udinese - Lecce 3-2
16' Karlstrom, 37' Davis, 59' Berisha, 89' Buksa, 90' + 6 N'Dri
Parma - Como 0-0
Napoli - Inter (25 ottobre, 18, DAZN)
Cremonese - Atalanta (25 ottobre, 20.45, Sky e DAZN)
Torino - Genoa (26 ottobre, 12.30, DAZN)
Sassuolo - Roma (26 ottobre, 15, DAZN)
Fiorentina - Bologna(26 ottobre, 18, Sky e DAZN)
Lazio - Juventus (26 ottobre, 20.45, DAZN)
CLASSIFICA
1. Milan 17*
2. Inter 15
3. Napoli 15
4. Roma 15
5. Bologna 13
6. Como 13*
7. Juventus 12
8. Udinese 12*
9. Atalanta 11
10. Sassuolo 10
11. Cremonese 10
12. Lazio 8
13. Cagliari 8
14. Torino 8
15. Parma 7*
16. Lecce 6*
17. Hellas Verona 4
18. Pisa 4
19. Fiorentina 3
20. Genoa 3