Serie A, la classifica aggiornata: il Como non spicca il volo, l'Udinese aggancia la Juve

Sono terminate le due partite del sabato, valide per l'8^ giornata di Serie A. Termina a reti bianche tra Parma e Como, match che vedeva affrontarsi due tecnici giovani e rampanti come Cuesta e Fabregas. Tra Udinese e Lecce, invece, hanno la miglio i friulani col punteggio di 3-2.

Con questo pareggio, il Como supera la Juventus e aggancia il Bologna a quota 13. Occasione persa per i lariani, che potevano agganciare Inter, Napoli e Roma a 15 punti. L'Udinese, invece, raggiunge la squadra di Tudor e magari inizia a fare qualche pensiero europeo. Pomeriggio non da ricordare per Parma e Lecce, che restano vicine alla zona retrocessione.

Milan - Pisa 2-2

7' Leao, 60' rig. Cuadrado, 86' Nzola, 90' + 3 Athekame

Udinese - Lecce 3-2

16' Karlstrom, 37' Davis, 59' Berisha, 89' Buksa, 90' + 6 N'Dri

Parma - Como 0-0

Napoli - Inter (25 ottobre, 18, DAZN)

Cremonese - Atalanta (25 ottobre, 20.45, Sky e DAZN)

Torino - Genoa (26 ottobre, 12.30, DAZN)

Sassuolo - Roma (26 ottobre, 15, DAZN)

Fiorentina - Bologna(26 ottobre, 18, Sky e DAZN)

Lazio - Juventus (26 ottobre, 20.45, DAZN)

CLASSIFICA

1. Milan 17*

2. Inter 15

3. Napoli 15

4. Roma 15

5. Bologna 13

6. Como 13*

7. Juventus 12

8. Udinese 12*

9. Atalanta 11

10. Sassuolo 10

11. Cremonese 10

12. Lazio 8

13. Cagliari 8

14. Torino 8

15. Parma 7*

16. Lecce 6*

17. Hellas Verona 4

18. Pisa 4

19. Fiorentina 3

20. Genoa 3