Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli si riprende la vetta in solitaria
Il Napoli si riprende la vetta: 3-1 all'Inter, la squadra di Conte risponde nel modo migliore possibile al momento difficile, approfittando del passo falso del Milan di ieri sera (2-2 contro il Pisa). Al termine di questa giornata gli azzurri sono già sicuri di essere primi, al massimo in condivisione: la Roma, qualora battesse domani il Sassuolo, è l'unica squadra che può portarsi a pari punti in vetta.
Vediamo di seguito il programma completo di giornata e la classifica aggiornata.
Milan - Pisa 2-2
7' Leao, 60' rig. Cuadrado, 86' Nzola, 90' + 3 Athekame
Udinese - Lecce 3-2
16' Karlstrom, 37' Davis, 59' Berisha, 89' Buksa, 90' + 6 N'Dri
Parma - Como 0-0
Napoli - Inter 3-1
33' rig. De Bruyne (N), 54' McTominay (I), 59' Calhanoglu rig. (I), 66' Anguissa (N)
Cremonese - Atalanta (25 ottobre, 20.45, Sky e DAZN)
Torino - Genoa (26 ottobre, 12.30, DAZN)
Sassuolo - Roma (26 ottobre, 15, DAZN)
Fiorentina - Bologna(26 ottobre, 18, Sky e DAZN)
Lazio - Juventus (26 ottobre, 20.45, DAZN)
CLASSIFICA
1. Napoli 18*
2. Milan 17*
3. Inter 15*
4. Roma 15
5. Bologna 13
6. Como 13*
7. Juventus 12
8. Udinese 12*
9. Atalanta 11
10. Sassuolo 10
11. Cremonese 10
12. Lazio 8
13. Cagliari 8
14. Torino 8
15. Parma 7*
16. Lecce 6*
17. Hellas Verona 4
18. Pisa 4
19. Fiorentina 3
20. Genoa 3