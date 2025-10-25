Vicenza, Gallo: "Gli ultimi risultati stanno dando entusiasmo e forza al gruppo"

In vista della partita Trento-L.R. Vicenza, incontro valido per l’undicesima giornata di Serie C Sky Wifi, in programma domenica 26 ottobre alle ore 14:30 allo stadio Briamasco mister Fabio Gallo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Gli ultimi risultati stanno dando entusiasmo e forza al gruppo e dobbiamo fare in modo di continuare su questa strada, consapevoli della difficoltà della prossima partita.

Il Trento è una squadra che gioca bene, che è già allenata dallo stesso allenatore da tempo, che ha il gioco, che ha buoni giocatori, ha ex, che quindi vorranno mettersi in mostra, ma a prescindere dal fatto che siano ex. Sono giocatori bravi, soprattutto i davanti e quindi bisogna cercare di fare una partita attenta, concentrati consapevoli che abbiamo la possibilità sempre di fare qualcosa di importante.

La poca concretezza realizzativa sui calci piazzati è una cosa che mi infastidisce, perché nelle mie squadre sono sempre riuscito a fare parecchi gol in queste situazioni. Lo stesso Vicenza nella passata stagione ha fatto tanti gol su palla inattiva. Ci lavoriamo molto ed è l’unica cosa che possiamo fare. Continuare a lavorare, si deve. E cercare di migliorare”.