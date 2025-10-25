L'altra Napoli-Inter: polemiche arbitrali, tensione Conte-Lautaro e due infortuni pesanti

E' successo un po' di tutto, nell'infuocato Napoli-Inter che si è da poco giocato al Maradona e che ha visto gli uomini di Antonio Conte avere la meglio su quelli di Cristian Chivu per 3-1. Un risultato che fra le sue pieghe nasconde polemiche, scontri verbali ai limiti della censura e tante giocate spettacolari.

Come quella che ha permesso a McTominay di segnare il gol del 2-0, o quella che ha portato al 3-1 con McTominay. Prima però la cronaca ha provato a farla da padrona. Come nel caso del rigore concesso al Napoli che ha sbloccato il match e portato al doppio infortunio, di Mkhitaryan e De Bruyne. La sensazione è che l'arbitro Mariani abbia preso un abbaglio, così come il VAR dopo la revisione e che nell'occasione i nerazzurri siano stati danneggiati. Ma tant'è.

Poi l'altra pittoresca polemica a distanza fra Antonio Conte e Lautaro Martinez, due che evidentemente si portano dietro gli strascichi della furente discussione del 2021 quando, entrambi sotto i colori nerazzurri, si presero a male parole a bordo campo a San Siro. Lautaro che esce dal campo per far posto a Sanchez e scalcia i cartelloni inferocito, Conte che risponde per le rime etichettandolo come "fenomeno del ca**o" e invitandolo a darseli in faccia, quei calci. A distanza di oltre 4 anni, ecco il secondo episodio, con l'argentino che nel parapiglia generale cerca lo sguardo del suo ex allenatore per provocarlo e per dargli del "senza attributi". Inevitabile, la risposta accaldata dell'allenatore azzurro.