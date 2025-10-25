Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Carrarese-Venezia 3-2, le pagelle: Calabro indovina i cambi: la difesa lagunare fa acqua

Antonio Calabro
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 19:55Serie B
Stefano Scarpetti

Risultato finale: Carrarese-Venezia 1-2
CARRARESE

Bleve 6 – Incolpevole sulle due reti del Venezia, salva il risultato in almeno due circostanze anche se non appare sempre preciso

Illanes 5.5 – Non sempre preciso nelle chiusure, tagliato fuori in entrambi i gol messi a segno dai lagunari.

Oliana – 5.5- Spesso in difficoltà a limitare gli attaccanti del Venezia e assorbire gli inserimenti dei centrocampisti. Prova a sopperire con una grande dose di grinta e generosità ma non sempre basta.

Imperiale 6 – Fondamentali alcune chiusure, soprattutto nella ripresa. In alcuni frangenti si immola salvando il risultato.

Zanon- 6.5 Il suo assist per Distefano è strepitoso, mette un autentico cioccolatino per il compagno che può regalarsi una serata da ricordare. Per il resto corre percorrendo una quantità di chilometri incalcolabile

Hasa 6 - Va a corrente alternata, si accende solo a strappi ma un giocatore della sua qualità lecito attendersi di più. Dal 55’ Bohzanaj 5- Non entra in partita nei 22’ minuti in cui viene schierato. dal 77’ Rubino 6.5 – Firma la rete del momentaneo 2-2 nel momento in cui pochi ci credevano, abile a metterci la testa, non stilisticamente perfetto, ma efficace

Schiavi 6.5- L’argentino ci mette la consueta garra, sbaglia qualcosa ma è sempre a lottare li nel mezzo al campo a sradicare palloni in mezzo.

Zuelli 7- Perfetto il suo inserimento in occasione della rete del pareggio. Mezzala con licenza di inserirsi spesso nel vivo del gioco.

Finotto- 6 Non combina molto in attacco, questo è vero ma si sacrifica moltissimo per i compagni non lesinando energie. Dal 72’ Torregrossa 6- Il suo ingresso conferisce maggiore gamba ai marmiferi che ribaltano una partita che sembrava segnata.

Abiuso 6.5- Fa a sportellate con la retroguardia lagunare, uscendone spesso vincitore. Non preciso ma sempre insidioso. Dal 78’ Di Stefano 7 “Chiedimi se sono felice” il titolo della pellicola di Aldo Giovanni e Giacomo del 2000 risponde perfettamente al sentimento del classe 2000 autore di un gol e un assist.

Antonio Calabro 7.5- La sua squadra lotta, corre si sbatte e gioca a ritmi altissimi. Commette errori ma non molla mai. Il condottiero non perde lucidità, i suoi cambi danno ai suoi la spinta di ribaltare la gara.

VENEZIA

Stankovic 5.5 – Inizia la partita non al meglio commettendo un errore, salva su Abiuso ma poi subisce due reti, su almeno una delle quali poteva fare qualcosa in più.

Scingtienne 6- L’unico a salvarsi da una giornata negativa, a livello di squadra. Soffre ma riesce a limitare gli attaccanti avversari.

Korac 4.5 – Prestazione assolutamente negativa la sua, viene saltato sistematicamente sulle reti della Carrarese, facendo tagliare fuori dagli attaccanti avversari

Sverko 5- Perde nettamente il duello con Di Stefano nella circostanza che genera il momentaneo 2-2. E’ il manifesto di una partita in sofferenza.

Hainault 6- Propositivo e incisivo in fase di spinta non lo stesso si può dire per la fase difensiva. Dal 62’ Pietrelli 5- Comincia bene dando il suo apporto all’attacco, sfiorando la rete del 3-1. Si dimentica completamente la marcatura di Rubino sul 2-2, pasticcione nel finale

Doumbia- 6.5 Mezzo voto in più per la rete del momentaneo 2-1, efficaci i suo inserimenti in avanti anche se non è sempre preciso

Busio 5.5 – Va a corrente alternata, dando il suo apporto nelle due fasi di gioco. Perde letteralmente le staffe nel parte centrale della ripresa rischiando l’espulsione.

Perez 6 – Meno appariscente di altre volte, tuttavia sempre un fattore quando il Venezia attacca. Pericolo pubblico numero uno. Dal 90’ Casas SV

Haps 6- Da vita a duelli rusticani nella sua zona di competenza, non puntuale in fase di non possesso. Dal 61’ Bjarkason 5.5- Poco incisivo e non sempre pronto a rientrare sulle ripartenze della Carrarese

Adorante 6.5 – Funziona la coppia con Yeboah, firma la rete del momentaneo vantaggio. Poco lucido in altre circostanze Dal 80’ Fila SV

Yeboah 7- Sempre nel vivo dell’azione, firma due assist eccellenti dando qualità e imprevedibilità all’attacco lagunare. Dal 79’ Lella

Giovanni Stroppa 5- La bella incompiuta, potremo definire così il Venezia. La sua squadra in alcuni frangenti domina per poi spegnersi senza motivo consegnandosi agli avversari. Grave questa sconfitta, facendosi nuovamente rimontare.

Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?