Napoli-Inter, le formazioni ufficiali: out Lucca, Conte lancia Neres falso 9. Bonny con Lautaro

Il Napoli è reduce dalla peggiore sconfitta dell’era De Laurentiis, la debacle in Olanda dove si è perso 6-2 contro il PSV, e questa rischia di essere la settimana più difficile della gestione azzurra di Antonio Conte. Questo sabato al Maradona arriva l’Inter di Cristian Chivu. I nerazzurri sono la squadra più in forma del campionato, vengono da sette vittorie di fila di cui l’ultima per 4-0 in trasferta con l’Union SG. Lo scorso anno si giocarono lo Scudetto, in questa stagione sono sicuramente tra le principali candidate a raggiungerlo.

Sono note le formazioni ufficiali. In casa Napoli la sorpresa è l'esclusione di Lucca: Conte, senza l'infortunato Hojlund, lancia Neres da falso 9; in difesa out Beukema, giocano Buongiorno e Juan Jesus. Dall'altro lato poche novità: c'è Bonny in attacco con Lautaro Martinez. Confermato Mkhitaryan. Ecco di seguito i due schieramenti.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Neres. A disposizione: Ferrante, Spinelli, Gutierrez, Olivera, Elmas, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Lang.

Allenatore: Antonio Conte.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. A disposizione: J. Martinez, Calligaris, De Vrij, Zielinski, Sucic, Luis Henrique, Frattesi, Diouf, Carlos Augusto, Bisseck, Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.