Atalanta, Bellanova: "Juric è lo stesso di Torino, raccogliamo meno di quanto meritiamo"

L'esterno dell’Atalanta Raoul Bellanova ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna contro la Cremonese valevole per l’8^ giornata di Serie A.

Come sta andando con Juric?

"Il mister è sempre lo stesso, con la stessa grinta e la stessa passione. Non c'è cambiamento, è lo stesso di Torino. Qui devi vincere di più e non ci sta girando benissimo, non stiamo raccogliendo quanto meriteremmo. Speriamo di iniziare da stasera".