Anche l'Italia stasera ricorderà Savoldi: minuto di raccoglimento prima dell'Irlanda del Nord
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Il calcio italiano piange la scomparsa di Beppe Savoldi in queste ore, e anche la Nazionale di Gennaro Gattuso questa sera tributerà un momento di ricordo all'iconico ex attaccante, simbolo sia del Bologna che del Napoli oltre che dell'Atalanta in cui ha iniziato e finito la carriera da calciatore.
La FIGC, dopo aver chiesto e ottenuto il permesso dalla UEFA, ha infatti disposto un minuto di raccoglimento in memoria di Savoldi appena prima della partita tra Italia e Irlanda del Nord, semifinale del Playoff di qualificazione ai prossimi Mondiali per l'area europea che si disputa alla New Balance Arena di Bergamo, con il fischio d'inizio previsto per le ore 20:45.
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