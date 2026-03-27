A caccia del Mondiale: la Fiorentina tifa Kean, già decisivo per l'Italia

La Fiorentina sarà tutta a tifare Moise Kean martedì sera, per la sfida contro la Bosnia dell'ex Dzeko, che non ha lasciato ricordi meravigliosi in viola: la speranza di tutti i tifosi viola sarà sicuramente di ritrovare un attaccante motivato al massimo alla ripresa del campionato e quale modo migliore di un altro gol qualificazione per i prossimi Mondiali? Dopo aver segnato all'Irlanda del Nord l'ex Juve e PSG avrà certamente l'occasione di ripetersi nella sfida del Bilino Polje Stadium: Gattuso sembra intenzionato a puntare ancora fortissimamente sulla sua voglia.

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Bosnia Erzegovina - Italia

Martedì 31 marzo, 20:45

Stadio: Bilino Polje Stadium, Zenica (Bosnia ed Erzegovina)