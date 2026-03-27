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Salernitana, Cosmi: "Stiamo meglio rispetto a 20 giorni fa. Guai a sottovalutare il Potenza"

Salernitana, Cosmi: "Stiamo meglio rispetto a 20 giorni fa. Guai a sottovalutare il Potenza"TUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Daniel Uccellieri
Oggi alle 19:49Serie C
Daniel Uccellieri

Serse Cosmi, tecnico della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani col Potenza. Queste le sue parole raccolte da TuttoSalernitana.com: “Arriviamo a questa partita in una situazione psicologica migliore rispetto a quella di 20 giorni fa. Come avevo già accennato la settimana scorsa, in questi giorni mi sono adoperato per far capire al gruppo che per noi vincere deve diventare una cosa nella norma. Soprattutto vincere soffrendo, sebbene io abbia notato che qualcuno si è un po’ indispettito perché non siamo stati belli contro l’Altamura”, afferma mister Serse Cosmi alla vigilia. L’allenatore granata tiene a spiegare un concetto: “Nel calcio abbinare le due cose, gioco e risultati, è certamente possibile ed ogni allenatore ricerca il successo attraverso l’aspetto estetico. Tuttavia, si arriva ad un momento in cui bisogna considerare due variabili. La prima è rappresentata dagli avversari, a cui va dato valore. L’ho sempre fatto sin dal primo giorno della mia carriera da allenatore. In secondo luogo, bisogna considerare che una singola partita è ricca di episodi e può metterti di fronte al fatto di dover vincere anche senza essere in grado di proporre qualcosa di straordinario dal punto di vista tecnico. Vorrei distinguere il discorso tecnico da quello del gioco, perché anche il gioco può essere condizionato da avversari o particolari episodi. Siamo reduci da una partita fortunatamente giocata in superiorità numerica ma che, per assurdo, tatticamente è diventata complicata da rendere bella come il pubblico vorrebbe: quando si verificano queste condizioni, bisogna badare al sodo”.

Cosmi si esprime così in merito al Potenza: “Innanzitutto è doveroso fargli i complimenti per aver raggiunto la finale di una competizione che tutti inizialmente forse non vivono nella giusta misura. Invece, è importantissima per la società che, in caso di vittoria, acquisisce un trofeo che rimane per sempre nella propria storia e poi ha diritto a una posizione privilegiatissima ai playoff. Aver raggiunto l’ultimo atto della Coppa Italia Serie C è sinonimo di grande lavoro per il Potenza fin qui. In virtù di questo, non penso che incontreremo un avversario con la testa alla sfida contro il Latina. Il Potenza avrà quattro giorni per preparare la finale di ritorno e sarà concentrato sulla partita contro di noi. Si è poi parlato di meteo e di possibile neve. Il calcio non si gioca indoor, si gioca in ogni condizione. Sono abituato così. Sapersi adattare a varie condizioni è indice di maturità, per cui lasciamo perdere il sintetico o la possibile nevicata e concentriamoci sulla partita. Troveremo un avversario tosto e ben allenato da De Giorgio, che ho conosciuto quand’era calciatore. Ricordo che ha giocato anche nel Perugia, era un giocatore di qualità e nel tempo è diventato anche un ottimo allenatore”.

Rispetto al precedente turno di campionato, la Salernitana recupera Carriero e Quirini dopo le rispettive squalifiche, mentre Golemic e Antonucci (lombalgia) sono indisponibili. “Fortunatamente la rosa è abbastanza numerosa, chi andrà in campo darà le stesse garanzie. Le assenze si concentrano soprattutto nel reparto difensivo, dove mancano tre pedine. Tuttavia, il reparto in cui bisogna migliorare molto è il centrocampo, non necessariamente con la scelta degli interpreti ma come tipologia di approccio alle partite. Anche in attacco abbiamo diverse possibilità, c’è da migliorare anche lì ma globalmente è il centrocampo che deve permettere alla squadra di creare di più. In questa settimana abbiamo lavorato tanto su questo aspetto”.

In chiusura, un pensiero per i tifosi: “È scontato dire che averli al seguito non è solo un’arma in più ma la vera e propria possibilità di sentire il calore della gente. Fuori casa, poi, ha anche un valore maggiore rispetto alle partite interne. Domani non ci saranno purtroppo. La mia speranza è quella di poter giocare le partite sempre con entrambe le tifoserie. Spero che anche quelli avversari possano essere a Salerno in futuro”.

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