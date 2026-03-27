Cessione Siracusa, ultimatum di Elicona: "Documenti entro il 31 marzo o la trattativa si ferma"

Il futuro societario del Siracusa Calcio entra in una fase cruciale. La trattativa per il passaggio di proprietà del club aretuseo si arricchisce di un passaggio decisivo, con l’intervento diretto di Pasquale Elicona, rappresentante del gruppo imprenditoriale interessato all’acquisizione.

Attraverso una nota ufficiale dai toni netti, Elicona ha voluto chiarire i presupposti indispensabili per arrivare alla fumata bianca: nessun passo indietro, ma la richiesta di massima trasparenza e rispetto delle procedure, anche in tutela della piazza siracusana.

La presa di posizione nasce dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, dalle quali il gruppo acquirente avrebbe appreso un “gradimento di massima” alla proposta non tramite comunicazioni ufficiali della società, ma soltanto attraverso i media.

“In relazione alla proposta di acquisizione del Siracusa Calcio 1924, si prende atto del gradimento espresso in linea di principio, – si legge nella nota ufficiale firmata da Pasquale Elicona – malgrado tale riscontro il sottoscritto l’abbia appreso da fonti stampa e non direttamente attraverso comunicazioni ufficiali”.

Per evitare fraintendimenti e possibili rallentamenti, il rappresentante del gruppo ha quindi indicato con precisione le condizioni necessarie per proseguire nella trattativa. Due, in particolare, i passaggi ritenuti imprescindibili:

una comunicazione formale, indirizzata direttamente a Pasquale Elicona, che confermi in maniera chiara l’accettazione della proposta d’acquisto;

la trasmissione completa della documentazione contabile e societaria prevista nella manifestazione di interesse, con scadenza fissata a martedì 31 marzo.

Un messaggio diretto sia alla città sia all’attuale dirigenza: l’interesse a investire a Siracusa è concreto, ma deve poggiare su basi chiare e regole condivise.

Solo dopo aver verificato nel dettaglio la situazione economica e societaria del club, si potrà passare alla fase operativa. “Solo ed esclusivamente a quel punto – precisa Elicona – si potrà procedere con la sottoscrizione di un contratto preliminare di compravendita presso un notaio”.

L’eventuale accordo dovrà poi essere sottoposto agli organi competenti della Lega Calcio, chiamati a effettuare le verifiche di rito sui nuovi soggetti per il via libera definitivo.

In chiusura, Elicona ha ribadito alla tifoseria la piena disponibilità del gruppo a portare avanti il progetto “in modo serio, trasparente e nel rispetto delle procedure previste”. Lo riporta Siracusapress.it