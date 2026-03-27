Il Modena chiama a raccolta i tifosi, domenica pomeriggio seduta a porte aperte al Braglia

Nel weekend del 28-29 marzo si ferma la Serie B per gli impegni delle nazionali, ma proseguono gli allenamenti dei canarini di mister Andrea Sottil, che saranno in campo sia sabato che domenica.

La seduta di domenica pomeriggio si terrà alle ore 15:00 sul terreno di gioco dello Stadio Braglia e sarà a porte aperte per tifosi e stampa. Per l’occasione sarà accessibile solo la Tribuna Centrale, a partire dalle ore 14:50. L’ingresso e l’uscita dovranno avvenire esclusivamente dalla porta 9 (lato Piazzale Tien An Men).