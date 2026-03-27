Bastoni-Barça pista calda: primo confronto sul contratto coi blaugrana, no Inter alle contropartite

Il futuro di Alessandro Bastoni potrebbe diventare uno dei temi caldi del prossimo mercato estivo, tra Serie A e Liga spagnola. A fare il punto è Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube ha rivelato come tra il difensore dell’Inter e il Barcellona ci siano già stati dei contatti preliminari. Non solo un semplice interesse, ma anche primi dialoghi legati al possibile contratto e alle richieste economiche. Un segnale chiaro di come la pista sia concreta, anche se ancora tutta da sviluppare tra i due club.

Lo stesso Romano, intervenuto anche a L’Interista, ha chiarito un altro aspetto importante: l’Inter non è intenzionata ad aprire a eventuali contropartite tecniche. Qualora si arrivasse a una trattativa concreta, la richiesta dei nerazzurri sarebbe esclusivamente economica e su cifre elevate. Nessuno scambio quindi all’orizzonte, ma eventualmente solo un’offerta cash in grado di soddisfare le richieste del club.

Le parole di Fabrizio Romano

“Bastoni può essere un protagonista del mercato estivo. Il Barcellona è serio sul giocatore. L'entourage è a conoscenza dell'interesse, tanto che si è già parlato di contratto tra le parti, ovviamente non il giocatore in prima persona. È partito il discorso Bastoni-Barcellona. È una trattativa già partita a livello di giocatore, ma bisognerà capire se si riuscirà a trovare un accordo tra club. Si insiste molto di un possibile scambio, a me non risulta che si sia mai parlato di Gerard Martin, anche perché il Barca lo vuole rinnovare. Ciò che risulta è che, qualora si aprisse alla partenza, l'Inter chiederebbe una somma molto importante ma difficilmente includendo un giocatore, anche perché non si parlerebbe di star”.