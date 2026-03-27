Contatto Bastoni-Barça, Zaniolo tifa Italia a distanza, Wesley ko in Brasile: le top news delle 22

Brutte notizie per Roma e Barcellona arrivano dal ritiro del Brasile. Wesley e Raphinha, entrambi convocati da Carlo Ancelotti per le sfide contro Francia e Croazia, sono stati costretti a lasciare la Nazionale a causa di problemi muscolari. La federazione brasiliana ha confermato che i due calciatori hanno riportato lesioni alla coscia destra dopo il match con la Francia e non prenderanno parte ai prossimi impegni. Nessuna sostituzione è prevista: entrambi faranno rientro ai rispettivi club per proseguire il percorso di recupero.

Pur essendo lontano dalla sua Nazionale, in quanto non convocato, Nicolò Zaniolo ha comunque voluto dimostrare il proprio sostegno agli azzurri con un bel post su Instagram: "Ci sono momenti in cui si è in campo, altri in cui si sostiene da fuori! L'importante è sempre essere dalla stessa parte! In bocca al lupo ragazzi! Forza azzurri". L’ultima presenza di Zaniolo risale al 24 marzo 2024, in amichevole contro l’Ecuador. Da allora, nonostante il buon rendimento stagionale con l'Udinese, non è più rientrato nel giro della Nazionale.

Il futuro di Alessandro Bastoni potrebbe presto infiammare il mercato estivo tra Italia e Spagna. A fare chiarezza è Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube ha confermato i primi contatti tra il difensore dell’Inter e il Barcellona. Non si tratta soltanto di un interesse esplorativo: tra le parti ci sono già stati dialoghi iniziali anche su aspetti contrattuali e richieste economiche, segnale di una pista concreta. La trattativa è ancora nelle fasi preliminari, ma il nome di Bastoni è già entrato con forza nei radar del club blaugrana.