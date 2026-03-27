Atalanta, De Ketelaere: "Ho giocato contro big europee, il Real. Ma il Bayern è da calcio totale"

L'Atalanta ha subito due batoste pesantissime agli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco. A Bergamo un 6-1, all'Allianz Arena il ko per 4-1 a infierire ulteriormente sull'eliminazione dalla competizione targata UEFA. Attimi che ha cercato di analizzare lucidamente, a posteriori, Charles De Ketelaere nell'intervista concessa al media belga Nieuwsblad: "Sono stati loro a farci giocare male. Nella prima partita ero ancora infortunato, nella seconda sono subentrato".

"Con l'Atalanta ho giocato contro molte big europee - ha proseguito CDK -, incluso il Real Madrid. Ho sempre avuto la sensazione che si potesse fare qualcosa, che ci fossero occasioni per segnare e vincere. Contro il Bayern non è stato così. Il livello era altissimo, soprattutto tatticamente. Nella prima partita pensavamo: 'Dai, proviamo a mettere un po' di pressione'. Ma così facendo abbiamo giocato a loro favore".

E ha aggiunto: "Ho letto che per il Bayern si parla di 'calcio totale'. Beh, è la descrizione corretta. Il terzino sinistro e quello destro andavano sempre in profondità. Gnabry giocava sulla trequarti, ma per metà partita impostava da terzino sinistro. E ha pure segnato. È stato davvero impressionante. Abbiamo giocato contro squadre che provano a fare lo stesso, ma loro perdono palla e ti concedono occasioni. Il Bayern non la perdeva mai. Tecnicamente sono fortissimi".

La guida del Bayern Monaco, Vincent Kompany, è una vecchia conoscenza di De Ketelaere. Come ha ricordato lui stesso: "L'ho visto brevemente dopo la prima partita. Gli ho detto che era davvero impressionante. Sai, me lo ricordo ancora di quando giocavamo con il Club Brugge contro l'Anderlecht. C'erano ancora Sambi Lokonga e Lukas Nmecha. Già allora era sempre difficilissimo pressarli. Ora i giocatori di Kompany sono ancora più forti. Il Bayern è la mia favorita per la vittoria della Champions League".