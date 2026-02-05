Fiorentina, Paratici ha totale fiducia in Vanoli: "E' il Re Leone degli spogliatoi"

Fiducia nel lavoro di Paolo Vanoli. Il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici ha parlato anche del tecnico viola, nel corso della sua conferenza stampa di presentazione. Confermando la fiducia nei suoi confronti nonostante una classifica che resta drammatica.

Ha avuto modo di parlare con Vanoli?

"Ci ho parlato e lo conosco da un po'. So come allena e so che tipo di allenatore è. Una persona energica, preparata e che cura i dettagli. Lo stimo molto. La squadra gioca e ha tante statistiche positive. Ho fiducia in lui e nel suo staff, sta facendo un ottimo lavoro".

Come può aiutare la squadra?

"Non conto d'intervenire. Vanoli è il Re Leone degli spogliatoi. Noi siamo qui per supportarlo, non per sostituirlo. Vogliamo mettere tutti nelle migliori condizioni di rendere al meglio, senza dare alibi perché qui c'è tutto per essere al top: veniamo sempre pagati puntualmente, viaggiamo 5 stelle, ci alleniamo 5 stelle, mangiamo 5 stelle. Qui c'è tutto per far bene. Per ora facciamo buone partite, ma c'è una differenza tra il fare una cosa al 100% e volere una cosa al 100%. Questa è una domanda che ci dobbiamo fare. Non siamo preoccupati per la retrocessione, ma siamo realisti".