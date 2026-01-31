Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fiorentina, Vanoli: "Perso per errori dei singoli. Kean? Sta bene, così come Piccoli"

© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 20:59
Pierpaolo Matrone

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, interverrà dalla sala conferenze dello Stadio Maradona per rispondere alle domande della stampa dopo la sconfitta contro il Napoli.

Comincia la conferenza stampa: "Siamo partiti male ma poi siamo stati bravi, nonostante un po' di sfortuna soprattutto sul palo e sull'occasione di Gudmundsson. Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, dobbiamo ripartire da quello. Ora iniziano le nostre battaglie".

A che livello è Kean?
"Quando è entrato ha dimostrato di stare bene, con due palle gol buone. Nell'ultima ha sbagliato un po' lo stop. Ma abbiamo fatto un percorso con lui perché da adesso in poi deve essere continuo. Anche se devo dire che la crescita di Piccoli è stata evidente. Stasera errori individuali, come anche il gol di Gutierrez, ci hanno portato alla sconfitta".

La Fiorentina lo ha capito di lottare per la salvezza?
"Dobbiamo essere più bravi nel pressing in avanti. L'obiettivo era tenerli lontano dalla nostra area di rigore ma dobbiamo essere più bravi nelle coperture. Pongracic ha fatto una buona partita contro un attaccante forte ma non doveva dargli la sponda a Hojlund. Mi fa arrabbiare più il secondo gol perché era un dettaglio facile da leggere. Dobbiamo capire la nostra difficoltà, cioè che abbiamo fatto pochi punti con le squadre al nostro livello".

Come mai quel centrocampo?
"Era anche perché dall'altra parte avevi una squadra veramente fisica. Sulle palle inattive non hanno mai subito gol, quindi la struttura era importante. Per quanto riguarda Fagioli, non finisce il calcio quando ti marcano a uomo. Lo ha capito nel secondo tempo. Abbiamo attaccato poco la profondità nonostante l'avessimo detto. Mi fa un po' arrabbiare che reagiamo solo dopo i gol. Facciamolo vedere prima cosa possiamo fare".

Cosa ha chiesto alla società per quanto riguarda il difensore centrale sul mercato?
"Sono sempre in contatto con la società e stanno lavorando per migliorare la rosa, poi a gennaio non è mai facile. A volte quando cambi tanto c'è la difficoltà di entrare in un nuovo sistema. I nuovi arrivati stanno facendo un po' fatica a capirlo ma Solomon invece lo sta capendo meglio. Normale che giocatori come Harrison o Fabbian abbiano bisogno di un po' di tempo. lo sono focalizzato solo sul risultato".

La marcatura di Vergara?
"Quando affronti una difesa a 5 devi concedere qualcosa. Preferivo cercare quella posizione con un centrocampista, poi il secondo tempo siccome Vergara stava molto alto abbiamo cambiato la scalata con Fagioli che andava a prendere Elmas".

Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
