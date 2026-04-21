TMW Andy Diouf rimandato dall'Inter. A giugno può partire, da capire con che formula

L'Inter sta valutando se inserire un centrocampista nella prossima stagione. Piace molto Ederson dell'Atalanta e, con i probabili rinnovi di Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella, evidentemente qualcuno è di troppo. Ed è Andy Diouf, preso dal Lens nella scorsa estate per circa 20 milioni di euro e rimandato (a settembre) in questa annata.

Dunque è possibile anche una cessione, forse anche in prestito. Dipenderà dall'idea dell'Inter di cercare di non perdere il controllo del giocatore - su cui pesa la giovane età - o meno. Quindi non è da escludere un possibile prestito, ma se dovesse arrivare un'offerta intorno ai 20 milioni verrebbe comunque presa in considerazione. Quindici le partite in campionato, ventiquattro in tutte le competizioni con tre reti, per un totale di 622 minuti, forse un po' poco per quanto pagato.

Diouf nei mesi scorsi aveva parlato dei momenti topici della sua carriera. "Ce ne sono stati diversi, per esempio esordire come professionista, ma anche il mio arrivo all’Inter questa estate. Sono molto fiero di indossare questa maglia, ricordo che la prima volta che sono sceso in campo a San Siro ho provato molto orgoglio, ho pensato a dare tutto e a godermi quel momento. Ci sono tantissimi giocatori molto forti qui. L’Inter è un club leggendario".