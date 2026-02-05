Inter, Andy Diouf dopo il gol al Torino: "Lo dedico a Thuram, mi ha fatto un grande assist"
Andy Diouf, centrocampista dell'Inter, ha analizzato ai microfoni di SportMediaset la vittoria di ieri sera contro il Torino in Coppa Italia. Queste le sue dichiarazioni: "Sono contento sia per il gol che per la vittoria. Quando posso aiutare la squadra sono sempre felice".
Sulla sua crescita evidente, fatta di minuti, prestazioni e inserimenti sempre più efficaci: "Mi sento bene. Ora gioco nella mia posizione naturale a centrocampo ed è tutto più semplice per me. Cerco sempre di dare il massimo per la squadra, lavoro tanto in allenamento ed è per questo che mi sento così".
Sulla dedica: "Il gol lo dedico a Marcus Thuram, mi ha messo un grande pallone".
Editoriale di Raimondo De Magistris A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
