Inter, Andy Diouf dopo il gol al Torino: "Lo dedico a Thuram, mi ha fatto un grande assist"

Andy Diouf, centrocampista dell'Inter, ha analizzato ai microfoni di SportMediaset la vittoria di ieri sera contro il Torino in Coppa Italia. Queste le sue dichiarazioni: "Sono contento sia per il gol che per la vittoria. Quando posso aiutare la squadra sono sempre felice".

Sulla sua crescita evidente, fatta di minuti, prestazioni e inserimenti sempre più efficaci: "Mi sento bene. Ora gioco nella mia posizione naturale a centrocampo ed è tutto più semplice per me. Cerco sempre di dare il massimo per la squadra, lavoro tanto in allenamento ed è per questo che mi sento così".

Sulla dedica: "Il gol lo dedico a Marcus Thuram, mi ha messo un grande pallone".