Inter, Diouf: "Giocare mezzala per me è più semplice, non avevo mai fatto il quinto"

Serata di festa per l'Inter ma anche per Andy Diouf, centrocampista francese che in nerazzurro si sta reinventando esterno destro, anche per via della necessità dettata dall'infortunio di Denzel Dumfries.

Diouf, che ha segnato il secondo gol dei nerazzurri nel 2-1 con cui è stato eliminato il Torino ai quarti di finale di Coppa Italia, ha parlato ai canali ufficiali della società nerazzurra al termine della partita: "Sono molto contento perché ho segnato e soprattutto perché abbiamo vinto. Se posso aiutare la squadra, per me è una grande soddisfazione. È stata una vittoria importante, anche se sofferta: in Coppa non è mai facile giocare partite di questo tipo, ma l’obiettivo era passare il turno e ci siamo riusciti".

Il gol senz'altro rappresenta un momento speciale per Diouf e per la sua avventura nell'Inter: "Sono felice sia per i minuti giocati sia per la rete. L’obiettivo finale è sempre lo stesso: aiutare la squadra in ogni modo possibile". Quindi ha parlato del suo ruolo in campo: "Giocare a centrocampo da mezzala per me è più semplice, mi trovo molto bene in quella posizione. In carriera non avevo mai fatto il quinto di centrocampo, quindi ora mi sento più a mio agio".

Quindi Diouf conclude il suo intervento parlando del rapporto con il suo allenatore Cristian Chivu: "Mi sento sempre meglio, passo dopo passo. Ora posso giocare anche in modo più semplice perché conosco la squadra e i compagni. Parlo molto con Chivu e questo mi aiuta a crescere".