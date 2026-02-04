Live TMW
Inter, Diouf: "Per me è più facile giocare in mezzo, contento per la vittoria"
L'Inter batte il Torino 2-1 e accede in semifinale di Coppa Italia. In conferenza stampa interviene il giocatore dell'Inter Andy Diouf, autore del gol del raddoppio nella ripresa
Cosa pensi della partita? Sei l'uomo di Coppa?
"La partita non era facile, siamo molto contenti per la vittoria e sono felice per il gol. Aspetto il gol in Serie A".
Preferisci giocare in mezzo?
"Si certo, non ho mai giocato come quinto. Ma se l'allenatore me lo chiede ci gioco. Per me è più facile giocare in mezzo"
Cos'è cambiato tra la Francia e la Serie A?
"La Serie A è molto tatica, non è facile. Abbiamo spesso il pallone perché siamo l'Inter e spesso affrontiamo squadre con il blocco basso. Ora mi sento bene e imparo molto".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
