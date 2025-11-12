Anguissa è tornato a Napoli: domani risonanza magnetica, si teme stop di 30 giorni
Ansia in casa Napoli per le condizioni di Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese, riporta TuttoNapoli, è rientrato in serata in città, dopo uno scalo aereo a Parigi. Da capire le sue condizioni.
Il centrocampista ha infatti dovuto lasciare il ritiro della nazionale camerunese, impegnata nei playoff africani per l’accesso ai Mondiali 2024, dopo essersi fermato durante l’allenamento di martedì.
Le prime indicazioni che arrivano dal Camerun fanno riferimento a una possibile lesione muscolare: secondo quanto fanno sapere i media camerunesi, è questo il responso di un'ecografia effettuata in mattinata. Secondo il portale dedicato al Napoli del network TMW, si teme uno stop di 30-40 giorni. Da capire anche se questo possa eventualmente incidere sulla sua partecipazione alla Coppa d’Africa, in programma tra poco più di un mese. Nella giornata di domani Anguissa si sottoporrà a una risonanza magnetica per accertare l’entità dell’infortunio.