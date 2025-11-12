Udinese, Collavino e Inler in coro: "Non ci nascondiamo, l'obiettivo è l'Europa"

L’Udinese punta all’Europa. I bianconeri di Kosta Runjaic, dopo un buon avvio di campionato, occupano il decimo posto in classifica con quindici punti. Ma coltivano, nonostante una concorrenza decisamente folta, ambizioni internazionali.

A confermarlo, ai microfoni di Sky, il direttore generale Franco Collavino: "Assolutamente sì, non ci nascondiamo. L'obiettivo è ritornare in Europa, abbiamo partecipato diverse volte e vogliamo riassaporare questa abitudine. Serve un percorso, stiamo consolidando risultati e valori e stiamo facendo emergere giocatori, tutto va nella direzione corretta, l'importante è continuare a fare bene".

Decisamente in linea le parole di Gokhan Inler, responsabile dell’area tecnica del club friulano: “Io ragiono da ex calciatore, voglio vincere ogni partita. C’è un percorso, ci vogliono tempo, costruzione, mentalità, professionalità. Però l’obiettivo deve essere questo, perché l’udinese in oltre trent’anni ha dimostrato di poter fare belle cose, e dobbiamo dimostrarlo ogni anno”.