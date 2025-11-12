L'ex tecnico del Parma Carmignani: "Infortunio di Suzuki problematico. Servirà pazienza"

Il tecnico di lungo corso Gedeone Carmignani è intervenuto ai microfoni di Sport Parma. Queste le dichiarazioni sulla gara col Milan e sull'infortunio di Zion Suzuki: "La partita si è svolta in tre fasi: prima parte del Milan con l’assenza del Parma; seconda parte del Parma con l’assenza del Milan; terzo parte pari e patta. Giusto un pareggio. Il punto deve dare fiducia e serenità al Parma, ma il Milan ne ha persi 2. Il Milan è andato in doppio vantaggio senza aver aggredito la partita, ma per il cinismo e la casualità delle conclusioni; una volta in vantaggio, ha dimostrato, come in altri frangenti, di non saper tenere psicologicamente tutta la partita.

È bastato l’errore di un milanista e la bravura di Bernabé per far andare in tilt una squadra di giocatori che sono di un livello superiore alla norma: sono andati in tilt completamente. Ci sono stati 30’ di non Milan e di grande Parma, perché le cose vanno di pari passo. Il Parma ha concesso quasi di sua iniziativa, retrocedendo, il possesso al Milan per colpire in contropiede, cose che faceva benissimo con giocatori che poi sono stati ceduti l’anno scorso, quando è sempre stato grande con le grandi e ha avuto già difficoltà con le piccole".

Su Suzuki: "Lo scafoide è un problema per il portiere. Io mi auguro che recuperi nel più breve tempo possibile, ma lo scafoide è formato da tanti ossicini… Me lo sono rotto anch’io, mi feci 40 giorni di gesso. Bisogna avere molta, molta calma con lo scafoide: per un portiere è determinante".