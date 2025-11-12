Napoli, Anguissa sta rientrando a Castel Volturno: ora gli accertamenti strumentali

Frank Anguissa sta rientrando a Napoli, per consentire al club azzurro di sottoporre il centrocampista ad accertamenti strumentali.

Anguissa si è fermato ieri nel corso dell’allenamento del Camerun, in vista della gara con la Repubblica Democratica del Congo, semifinale dei playoff per le qualificazioni africane ai Mondiali 2026. Si teme uno stiramento, in una fase molto delicata sotto il profilo degli infortuni muscolari per la squadra campione d’Italia in carica.

Per capirne di più, il Napoli ha chiesto alla federazione camerunese l’ok al rientro a Castel Volturno. Permesso accordato: secondo quanto riferito da Radio Marte, Anguissa tornerà a breve a Napoli, dove lo aspetta Raffaele Canonico, responsabile sanitario dello staff medico azzurro, per valutare il problema con gli esami strumentali e valutare i tempi di recupero. Il Napoli, inutile dirlo, spera siano brevi.