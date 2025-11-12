Napoli in ansia per Anguissa: si teme uno stiramento. Colpa degli allenamenti del Camerun?

Il Napoli è decisamente preoccupato dopo quello che è trapelato dal Camerun. Secondo quanto ricostruito da La Gazzetta dello Sport, Frank Zambo Anguissa non giocherà la partita contro la Repubblica Democratica del Congo, in programma domani sera e valida per i playoff di qualificazione al Mondiale, a causa di uno stiramento. Solo oggi si avrà maggiore chiarezza perché dovranno essere effettuati degli accertamenti clinici approfonditi.

Il problema muscolare del centrocampista sarebbe stato avvertito durante un allenamento in Marocco, così come è successo a Eirc Maxim Choupo-Moting. Qualcuno in patria ha collegato gli infortuni a un allenamento troppo intenso ed è sicuro che Aurelio De Laurentiis vorrà vederci chiaro, visto che non perde occasione per rimarcare quanto le nazionali danneggino i club, restituendogli spesso giocatori inutilizzabili a causa delle proprie condizioni fisiche.

Intanto, dopo due giorni di riposo, il Napoli tornerà ad allenarsi. Da verificare lo stato di salute di Billy Gilmour e Leonardo Spinazzola, mentre Alex Meret non vede ancora la luce in fondo al tunnel: per lui i tempi di recupero saranno più lunghi di quelli che erano stati prospettati