Annullato il raddoppio dell'Inter, Marelli conferma: "Akanji in fuorigioco con un piede"
TUTTO mercato WEB
Segui qui la diretta di Inter-Cremonese
Che partenza dell'Inter a San Siro: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Federico Dimarco calcia e Akanji la devia in rete. Il difensore però era in posizione irregolare, come spiega l'ex arbitro Luca Marelli a DAZN: "Con il piede destro è in posizione di fuorigioco, Pezzella non lo tiene in gioco".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno
Le più lette
2 Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno
Ora in radio
Primo piano
"La nostra maglia sventola sulle barche della Flotilla": parla il direttore del club cileno Palestino
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, 8ª giornata - Il Lumezzane va ok, l'Ascoli stravince. Il Foggia trova il pari con Atalanta U23
Calcio femminile
IL FVS, la fascia da capitana e dove vedere i match: tutto ciò che c'è da sapere sulla Serie A Women