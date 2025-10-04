Inter, Dimarco: "Partita impressionante, siamo ripartiti alla grande. Peccato per quel gol"

Federico Dimarco, esterno sinistro dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 4-1 sulla Cremonese: "Bonny e Pio Esposito sono due grandissimi ragazzi e giocatori forti che si sono integrati alla grande, si meritano quello che stanno facendo".

Cosa avete in più in questo momento?

"Stiamo lavorando bene da inizio anno, ci sono stati questi due passi falsi e una squadra come l'Inter non può perderne due nelle prime cinque però oggi abbiamo fatto una partita impressionante, dominandola. Peccato per il gol preso ma in questo ciclo di partite, Juve compresa, siamo ripartiti alla grande".

Qual è il tuo segreto nella fase offensiva?

"Cerco sempre di rubare un tempo di gioco all'avversario, mettendomi con una posizione del corpo migliore per avere due o tre giocate diverse".

Due di fila in campo fino al 90'. Non accadeva da tempo...

"Ho risposto a una domanda che mi è stata fatta, non posso dire nulla sugli anni con Inzaghi: mi sono trovato sempre benissimo con lui e il suo staff".