Serie A, 6^ giornata LIVE: Kean sfida Dovbyk, Milan con De Winter
Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 6^ giornata di Serie A:
HELLAS VERONA-SASSUOLO 0-1 - Il tabellino (rileggi qui il live di TMW)
Marcatore: 26' st Pinamonti (S)
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Núñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar (31' st Niasse), Gagliardini (21' st Akpa Akpro), Bernede (32' st Sarr), Bradaric (41' st Kastanos); Giovane (40' st Mosquera), Orban. A disp.: Perilli, Castagnini, Valentini, Slotsager, Ebosse, Bella-Kotchap, Cham, Santiago, Ajayi. All.: Zanetti
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx (15' st Thorstvedt), Matic, Koné (37' st Iannoni), Volpato (14' st Pierini); Pinamonti (42' st Cheddira), Laurienté (15' st Fadera). A disp.: Satalino, Turati, Candé, Romagna, Coulibaly, Odenthal, Boloca, Lipani, Skjellerup, Moro. All.: Grosso
Le pagelle di TMW di Hellas Verona-Sassuolo
---------------------------
PARMA-LECCE 0-1 - Il tabellino (rileggi qui il live di TMW)
Marcatori: 38’ Sottil (L)
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi (1’ st Almqvist), Bernabé (38’ st Estevez), Keita, Sorensen (22’ st Benedyczak), Valeri (25’ Lovik, 38’ st Djuric); Cutrone, Pellegrino. A disp.: Corvi, Rinaldi, Begic, Ordonez, Troilo, Trabucchi, Plicco. All.: Cuesta
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly (42’ st Ndaba), Ramadani, Berisha (42’ st Kaba); Pierotti, Stulic (30’ st Camarda), Sottil (23’ st Banda). A disp.: Früchtl, Samooja, Siebert, Sala, N’Dri, Helgason, Kouassi, Kovac. All.: Di Francesco
Le pagelle di TMW di Parma-Lecce
---------------------------
LAZIO-TORINO 3-3 - Il tabellino (rileggi qui il live di TMW)
Marcatori: 16' Simeone (T), 24', 39' Cancellieri (L), 28' st Adams (T), 47' st Saul Coco (T), 58' st rig. Cataldi (L)
LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares (45' st Lazzari); Cataldi, Basic (21' st Belahyane); Cancellieri, Dia (36' st Noslin), Pedro (21' st Isaksen); Castellanos. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Pinelli, Farcomeni. All.: Sarri
TORINO (3-5-2): Israel; Tameze (24' st Masina), Maripan, Saul Coco; Pedersen (33' st Dembelé), Casadei, Asllani, Vlasic (24' st Adams), Lazaro (18' st Nkounkou); Ngonge, Simeone (33' st Gineitis). A disposizione: Paleari, Popa, Ilkhan, Aboukhlal, Ilic, Biraghi, Zapata, Njie. All.: Baroni
Le pagelle di TMW di Lazio-Torino
---------------------------
INTER-CREMONESE - Le formazioni ufficiali (qui il live di TMW)
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro.
Allenatore: Chivu.
CREMONESE (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Baschirotto, Bianchetti; Floriani M., Grassi, Bondo, Pezzella; Vazquez, Johnsen; Sanabria.
Allenatore: Nicola.
---------------------------
ATALANTA-COMO - Sabato 4 ottobre, ore 20.45
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Hien, Djimsiti, Ahanor; Bernasconi, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Sulemana; Krstovic.
Allenatore: Juric.
COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Kuhn; Douvikas.
Allenatore: Dani Guindos (Fabregas squalificato).
---------------------------
UDINESE-CAGLIARI - Domenica 5 ottobre, ore 12.30
UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Zanoli, Atta, Karlstrom, Lovric, Zemura; Zanoli, Davis.
Allenatore: Runjaic.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert; Borrelli, Esposito.
Allenatore: Pisacane.
---------------------------
BOLOGNA-PISA - Domenica 5 ottobre, ore 15.00
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Rowe; Castro.
Allenatore: Italiano.
PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Hojholt, Marin, Akinsanmiro, Leris; Tramoni, Nzola.
Allenatore: Gilardino.
---------------------------
FIORENTINA-ROMA - Domenica 5 ottobre, ore 15.00
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Gosens; Piccoli, Kean.
Allenatore: Pioli.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.
Allenatore: Gasperini.
---------------------------
NAPOLI-GENOA - Domenica 5 ottobre, ore 18.00
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund.
Allenatore: Conte.
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Thorsby, Malinovskyi, Ellertsson; Colombo.
Allenatore: Vieira.
---------------------------
JUVENTUS-MILAN - Domenica 5 ottobre, ore 20.45
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic.
Allenatore: Tudor.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez.
Allenatore: Allegri.