Live TMW Inter, Dimarco: "Ho visto una squadra dominante, siamo un gruppo sano"

Poker dell'Inter alla Cremonese. I nerazzurri salgono a quota 12 punti in classifica. Reti di Lautaro Martinez e Bonny nel primo tempo, sigilli di Dimarco e Barella nella ripresa. Tra poco nella sala stampa di San Siro commenta il match anche l'esterno nerazzurro Federico Dimarco.

20.14 - comincia la conferenza stampa

Sei tornato quello che volevi essere?

"Onestamente in questo periodo ho sofferto un po' perchè anche lavorando non riuscivo ad uscire dalle difficoltà. Il mister e i compagni mi stanno aiutando e i risultati aiutano".

Che convinzioni avete nella lotta scudetto?

"Noi stiamo bene dall'inizio ma dobbiamo chiudere prima le partite. Era importante vincere e ho visto una squadra dominante"

Dal punto di vista fisico avete fatto uno scatto?

"Si stanno vedendo i risultati. Dall'inizio stiamo lavorando molto con il mister".

Il mister vi sta aiutando a ritrovare cattiveria? Anche il fatto che vi comunichi la formazione 3 ore prima aiuta?

"Si siamo tutti sul pezzo e questo fa bene al gruppo. Sì è vero che il mister ci comunica la formazione tre ore prima. Siamo un gruppo sano".

20.17 - termina la conferenza stampa