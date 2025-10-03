Argentina, i convocati da Scaloni per due amichevoli: ci sono Lautaro e Nico Paz

Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, ha stilato la lista di 28 giocatori per il doppio impegno amichevole contro Venezuela e Porto Rico. Due gli "italiani" fra i convocati di Scaloni: ci sono il talento del Como Nico Paz e il capitano dell'Inter Lautaro Martinez.

Di seguito gli impegni dell'Argentina e la lista dei convocati:

Sabato 11 ottobre

ore 02:00 Argentina - Venezuela

Martedì 14 ottobre

ore 01:00 Porto Rico - Argentina

Portieri

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Walter Benítez (Crystal Palace)

Gerónimo Rulli (Olympique Marsiglia)

Difensori

Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Leonardo Balerdi (Olympique Marsiglia)

Facundo Cambeses (Racing Club)

Nicolás Tagliafico (Olympique Lione)

Marcos Acuña (River Plate)

Marcos Senesi (AFC Bournemouth)

Lautaro Rivero (River Plate)

Centrocampisti

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernandez (Chelsea)

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Thiago Almada (Atlético Madrid)

Nicolás Paz (Como 1907)

Giovanni Lo Celso (Real Betis)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

Anibal Moreno (Palmeiras)

Attaccanti

Giuliano Simeone (Atlético Madrid)

Julián Álvarez (Atlético Madrid)

Nicolás González (Atletico Madrid)

Lionel Messi (Inter Miami)

Lautaro Martínez (Inter)

José Manuel López (Palmeiras)