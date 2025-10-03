Verona, Zanetti: "Stiamo costruendo le basi per qualcosa di importante, Gagliardini un top"

"Abbiamo preparato la partita al massimo per arrivare al risultato attraverso le prestazioni. Stiamo costruendo qualcosa che possa durare nel tempo, vorrei ricordare che siamo una squadra abbastanza nuova e che stiamo provando a formare un gruppo che, sul piano dell'impegno e dell'attaccamento, mi sta dando tanto. Stasera siamo consapevoli di affrontare un avversario forte, ma a volte basta un episodio per sbloccarsi. La squadra deve supportare gli attaccanti, le occasioni le creiamo e arriverà il giorno in cui magari saremo meno belli, ma più concreti.

Gagliardini? E' un calciatore importante, con un passato di alto livello. E' uno dei pochi italiani in campo e mi aiuta a trasmettere i concetti agli altri ragazzi. E' un punto di riferimento all'interno dello spogliatoi, ha messo l'io a disposizione del noi". Queste le parole a DAZN del tecnico del Verona Paolo Zanetti: il tecnico spera stasera di ottenere la prima vittoria stagionale in uno scontro diretto già molto importante in ottica salvezza.