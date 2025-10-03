Sassuolo, Doig: "Strano affrontare la mia ex squadra, ma oggi conta solo fare risultato"

"Sarà una sensazione strana affrontare la mia ex squadra, questa è stata casa mia. Ma ora gioco per il Sassuolo e c'è la piena consapevolezza dell'importanza della gara. Faremo di tutto per portare a casa un risultato positivo". Laconico commento di Johs Doig, difensore del Sassuolo, ai microfoni di DAZN. Anche oggi l'esterno neroverde è stato schierato dal primo minuto, lui che è stato uno dei protagonisti della promozione in serie B soprattutto nel girone d'andata. Ecco le formazioni ufficiali:

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. A disposizione: Perilli, Castagnini, Yellu, Valentini, Sarr, Akpa Akpro, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Mosquera, Niasse, Bella-Kotchap, Fallou, Ajayi. Allenatore: Paolo Zanetti

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Konè; Volpato, Pinamonti, Laurienté. A disposizione: Satalino, Turati, Candé, Cheddira, Boloca, Skjellerup, Romagna, Fadera, Moro, Coulibaly, Odenthal, Lipani, Thorstvedt, Iannoni, Pierini. Allenatore: Fabio Grosso