Verona, Zanetti assicura: "Non siamo ossessionati dalla vittoria, pensiamo alla prestazione"

Alle 20.45 la sfida fra Verona e Sassuolo allo Stadio Bentegodi. Nel corso del prepartita è intervenuto su Sky Sport il tecnico degli scaligeri Paolo Zanetti.

Squadra che perde non si cambia. Manca solo il gol?

"L'obiettivo è dare continuità, di prestazione, poi i gol arriveranno. Quando si producono tante occasioni subendo il giusto poi si raccoglie: stiamo lavorando per costruire qualcosa che duri nel tempo. Stasera serva un'altra grande prestazione".

Come si fa a non avere l'ossessione della vittoria?

"Semplicemente perché bisogna focalizzarsi sulla prestazione, poi è normale che tutti scendono in campo per fare punti. Di mezzo c'è un altro avversario forte che ha incontrato parecchie grandi fino a qui. Le prestazioni sono ciò che ci può dare qualcosa nel tempo, rimaniamo focalizzati lì".

Il Sassuolo è pericoloso, soprattutto in contropiede.

"Il Sassuolo è forte, una squadra organizzata e di alto livello, servirà fare una grande prestazione per portare a casa il risultato".