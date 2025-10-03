Sassuolo, Grosso: "Verona avversario ostico, pesante l'assenza di Berardi"

"Le esperienze lasciano sempre qualcosa, nel tempo si migliora e si cresce. A Verona gettammo le basi per una squadra che ha trovato poi continuità in massima serie. E' un discorso che faccio spesso ai ragazzi. Tuttavia devo dire che sono concentrato sulla partita di stasera, affrontiamo un avversario in ottima forma e proveremo a controbattere con le nostre caratteristiche.

Berardi? Ha avuto un problema e spero che non sia niente di grave, farà ulteriori controlli nei prossimi giorni e non avrebbe avuto senso rischiarlo. Sono convinto che chi lo sostituirà darà una grossa mano. Perdiamo un punto di riferimento importantissimo, ma in tanti hanno qualità e sono fiducioso". Queste le parole a DAZN del tecnico del Sassuolo Fabio Grosso, uno degli ex della contesa.