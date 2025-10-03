Sassuolo, Grosso sull'infortunio di Berardi: "Ha un problemino, spero niente di grave"

Alle 20.45 la sfida fra Verona e Sassuolo allo Stadio Bentegodi. Nel corso del prepartita è intervenuto su Sky Sport il tecnico dei neroverdi, Fabio Grosso.

Berardi perché è assente?

"Purtroppo perdiamo un giocatore importantissimo, ha un problemino, mi auguro non sia niente di grave, ma non volevo correre rischi. Comunque è una opportunità per gli altri, mi fido di chi giocherà".

Cosa ha visto del Verona?

"Una squadra che sta bene, che ha fatto partite belle contro squadre importanti con ritmo e intensità, proveremo a pareggiare queste caratteristiche per portare a casa il risultato".

Questa è una occasione per Volpato, può dare una spinta?

"Ha le qualità per fare una partita seria, è una bella opportunità per lui e per noi, vogliamo fare una bella partita"