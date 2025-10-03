Verona, Bradaric: "Pochi gol e pochi punti, ma siamo pronti per fare una grande gara"

Domagoj Bradaric, terzino del Verona, presenta così a DAZN il match in programma questa sera al Bentegodi tra i gialloblu e il Sassuolo: "Nell'ultima partita abbiamo creato tanto sul campo della Roma, purtroppo non riusciamo a fare punti nè a segnare gol ma siamo pronti. Il Sassuolo è una squadra forte, ma in settimana abbiamo lavorato veramente bene per contenere i loro attaccanti e per proporre il nostro calcio". Di seguito le formazioni ufficiali:

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban

A disposizione: Perilli, Castagnini, Yellu, Valentini, Sarr, Akpa Akpro, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Mosquera, Niasse, Bella-Kotchap, Fallou, Ajayi. Allenatore: Paolo Zanetti

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Konè; Volpato, Pinamonti, Laurienté. A disposizione: Satalino, Turati, Candé, Cheddira, Boloca, Skjellerup, Romagna, Fadera, Moro, Coulibaly, Odenthal, Lipani, Thorstvedt, Iannoni, Pierini. Allenatore: Fabio Grosso