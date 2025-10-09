Austria devastante, 10-0 a San Marino: Arnautovic ne fa quattro, doppietta per Posch
Austria travolgente contro San Marino nel gruppo H di qualificazioni ai Mondiali: 10-0 per la squadra di Ralf Rangnick con Marko Arnautovic grande protagonista ma anche uno Stefan Posch in versione goleador. L'ex Inter segna quattro reti, doppietta invece per il terzino del Como. A completare l'opera Schmid, Gregoritsch, Laimer e Wurmbrand.
Nello stesso raggruppamento finisce in parità la sfida fra Cipro e Bosnia: 2-2 con gli ospiti che si fanno rimontare due reti. Al gol di Katic e l'autorete di Michail rispondono Lafis e Pittas, che al 96' trasforma il rigore del pari.
Questo il quadro del raggruppamento:
Austria 15 (5 partite)
Bosnia Erzegovina 13 (6)
Romania 7 (5)
Cipro 5 (6)
San Marino 0 (6)
PROSSIMO TURNO - 12 OTTOBRE
Romania - Austria
San Marino - Cipro