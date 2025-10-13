TMW Radio Di Napoli: "Pio Esposito, basta chiamarlo giovane. E' valida alternativa all'Inter"

L'ex calciatore Arturo Di Napoli è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Come vede l'U21 di Baldini?

"Conosco bene Baldini e la sua integrità morale. Vede il calcio in maniera diversa. Lui durante la preparazione non usa il campo ma la piscina nella prima settimana, ha una filosofia tutta sua. Si merita questa opportunità".

Chi vede in attacco per l'Inter contro la Roma?

"Basta pescarne uno. Bonny ed Esposito sono alternative giovani e di livello. Se dovessi scegliere, dieri Pio Esposito, perché l'entusiasmo che ti dà il gol in Nazionale...si merita una chance, anche per dargli un po' di responsabilità. Non lo vedrei più come un giovane ma come un'alternativa valida dell'Inter. Pio Esposito è un giovane, che viene dal settore giovanile nerazzurro, esaltiamo questo ragazzo che ha dimostrato di avere delle qualità. Avrà partite difficili, dove avrà fatica, col tempo vedremo come crescerà".

Camarda più forte?

"Camarda è forte, ma mi chiedo perché il Milan non se lo è tenuto come ha fatto l'Inter con Pio Esposito".

Ha fatto bene a tenere Pio Esposito l'Inter e rifiutare Hojlund?

"Per me ha fatto bene, i fatti gli stanno dando ragione. Chivu lo ha cresciuto e sa il suo valore".