TMW Radio Di Napoli: "Inter, Chivu mi piace tanto. Lautaro? Ha sempre delle pause ma..."

L'ex attaccante Arturo Di Napoli è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Cosa ha dato Chivu a questa Inter?

"Dall'inizio mi è piaciuto, è un allenatore che ha delle idee. E' entrato in punta di piedi, non ha stravolto le idee di Inzaghi, ma ha cominciato piano piano, si è preso al fiducia del gruppo. Credo che all'interno dello spogliatoio se lo è guadagnato sul campo. Sono curioso di vedere come reagisce alle difficoltà, ma per ora tutto bene. Mi piace come spirito questa Inter".

Che ne pensa del consiglio dato a Lautaro da Chivu di sorridere?

"Lautaro ha sempre queste pause, ma quello che fa per la squadra è un lavoro encomiabile. Si rende sempre utile, si mette al servizio della squadra, e lo ha ribadito anche Chivu".

Napoli contro l'Eintracht, sfida importante:

"Le parole di Conte? Ogni allenatore ha la propria strategia. Il Napoli è campione in carica, gli va dato lo scettro di favorita. Rivincere non è facile, ma penso che il Napoli abbia una buona squadra. Non è scontato che vinca, ha ragione Conte, ma parte tra i favoriti".