Lewandowski e il futuro: "Abbiamo ancora un po’ di tempo, non voglio parlare di offerte"

Intervistato da "TV3", l'ex bomber del Bayern Monaco e oggi al Barcellona, Robert Lewandowski, attaccante classe 1988 della nazionale polacca, parla del suo futuro alla luce degli accostamenti a Juventus e Milan. Il suo contratto coi catalani terminerà a fine stagione e ora le speculazioni sul suo futuro sono incessanti.

Juventus e Milan hanno bisogno di gol pesanti e pensano a lui

"Abbiamo ancora un po’ di tempo. Il club sa cosa penso e io ho avuto tempo per pensare. Non voglio parlare di offerte e del mio futuro. Sono più importanti le partite che restano e i gol. Che nella stampa esca qualcosa di nuovo ogni giorno non è importante".

La carriera in blaugrana

Robert Lewandowski ha iniziato la sua avventura al Barcellona nell’estate del 2022, arrivando dal Bayern Monaco per circa 45 milioni di euro come punto di riferimento offensivo nella ricostruzione post-Messi. Fin dal debutto ha mostrato il suo istinto da bomber: prima doppietta contro la Real Sociedad, poi una tripletta storica in Champions League contro il Viktoria Plzeň (diventando l’unico giocatore a realizzarne una con tre club diversi). Nella prima stagione ha conquistato il Pichichi con 23 gol in Liga, contribuendo in modo decisivo alla vittoria del campionato spagnolo 2022-23 e alla Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid. Negli anni successivi ha aggiunto altri titoli come una Copa del Rey, due ulteriori campionati spagnoli e tre Supercoppe di Spagna, con picchi eccezionali sotto Hansi Flick (fino a 42 gol in una stagione).