Maspero: "Toro, D'Aversa ha portato grande entusiasmo. Vlasic ha valori e qualità importanti"

Nel corso della sua intervista all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Riccardo Maspero ha parlato del Torino e di D'Aversa: "Robi è davvero bravo. Tante volte noi allenatori rischiamo di essere giudicati solo per i risultati. Bisognerebbe, invece, essere giudicati per tutto ciò che un tecnico porta alla squadra, all’ambiente e alla società. E Robi queste cose le porta sempre: al Toro ha centrato in pieno l’obiettivo: ha portato un grande entusiasmo. Era quello che serviva".

Sui singoli, l'ex granata si è soffermato su Vlasic: "Ha valori e qualità importanti. Tante volte, nei momenti difficili, i giocatori di fantasia o vengono messi in discussione oppure sono dirottati a livello tattico in alcuni ruoli poco congeniali alle loro caratteristiche. Invece, se hai giocatori di fantasia devi dargli libero spazio: la mossa di Robi di portarlo più avanti, da trequartista, è stata indovinata".

E il Toro infatti gioca con le due punte più Vlasic nel ruolo di trequartista: "Secondo me il calcio è a due punte più il trequartista. Per il resto, fai quello che vuoi. Ma, per come la vedo io, il calcio è a due punte: non a una, non a tre. Sono nato a Cremona con il direttore Favalli che diceva: la prima punta ti fa 20 gol, la seconda 15. Così parti già con una trentina di gol in dote".