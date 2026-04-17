Scomparsa Manninger: la polizia di Salisburgo ha disposto l'autopsia per escludere il malore improvviso

Nel comune di Nußdorf, distretto di Flachgau, lo sconcerto è ancora palpabile il giorno dopo il tragico incidente che ha coinvolto Alexander Manninger. La sindaca Waltraud Brandstetter (ÖVP), parlando ai microfoni di Salzburg24, descrive chiaramente lo stato emotivo della comunità: "L'intero paese è profondamente scosso dall'accaduto". Nel frattempo, le forze dell'ordine sono impegnate a fare piena luce sull'incidente.

Per la polizia di Salisburgo sono iniziate indagini che non lasciano spazio a margini d'errore. "L'approccio è lo stesso che si adotterebbe sulla scena di un delitto", spiegano gli inquirenti al portale austriaco. La procedura segue un protocollo rigoroso: vengono scattate fotografie forensi, apposti rilievi a terra e, se necessario, elaborate ricostruzioni digitali al computer.

Nel procedimento investigativo, due figure ricoprono ora un ruolo centrale: il macchinista è il primo. È considerato dalla polizia il testimone chiave, avendo assistito alla dinamica dalla prospettiva diretta del treno locale in arrivo. Il momento del suo interrogatorio dipenderà dalle sue condizioni psicologiche dopo il trauma subìto. Poi c'è il perito Gerhard Kronreif: il rinomato esperto è stato incaricato di analizzare le variabili fisiche e le condizioni tecniche sul luogo dell'incidente.

Alla ricerca delle cause: disposta l'autopsia

Per escludere che un malore improvviso possa aver causato lo scontro, è stata disposta l'autopsia. Qualora l'esame non rivelasse evidenze mediche, l'attenzione si sposterebbe sull'ipotesi dell'errore umano. "In tal caso, però, sarebbe difficile accertarlo con sicurezza a posteriori", riferisce la polizia. La sindaca Brandstetter ha tenuto a precisare: "Normalmente si tratta di un passaggio a livello con buona visibilità e segnaletica di stop". Al momento, non intende sollecitare l'installazione di barriere: "Non voglio anticipare i tempi riguardo alle sbarre; non mi risulta che in precedenza ci siano mai stati incidenti con lesioni a persone in quel punto", spiega l'articolo di Salzburg24.