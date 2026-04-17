Bastoni via dall'Inter? Fontecchio: "Brutta cosa, ma sarebbe un bene per la sua carriera"

Simone Fontecchio, uno dei migliori cestisti italiani che oggi veste la maglia dei Miami Heat e gioca in NBA, è anche un grande tifoso dell'Inter. Intervistato dal Mundo Deportivo, al classe '95 è stato chiesto cosa ne pensasse della possibile cessione di Alessandro Bastoni al Barcellona: "Mi dispiace, perché è un giocatore dell'Inter e vederlo andare via non è una bella cosa"

In ogni caso però è anche conscio che per Bastoni non è facile continuare a giocare in Serie A: "Penso che la situazione con i tifosi italiani non sia delle migliori in questo momento, con tutto quello che è successo con la Juventus e i Mondiali. Quindi, se deve andarsene, probabilmente sarà un bene per la sua carriera e gli auguro tutto il meglio. Ovviamente, da tifoso dell'Inter è una brutta cosa, ma non c'è niente che io possa fare".

Infine conclude parlando della Nazionale: "Non è facile, non è facile parlarne perché è la terza volta di fila che non ce la facciamo, che non ci qualifichiamo per i Mondiali. È un momento molto complicato per il calcio, qualcosa deve assolutamente cambiare. Se mi chiedete quali sono i problemi, non saprei dirvelo. Credo che stiano cercando di fare qualcosa, ma sarà un processo molto, molto lungo e complicato".