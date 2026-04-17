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Nico Paz: "Fabregas è stata la cosa più importante per me. Rigori? Pronto a ricalciarli"

Nico Paz: "Fabregas è stata la cosa più importante per me. Rigori? Pronto a ricalciarli"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 11:05Serie A
Alessio Del Lungo

Quanto è stato importante Cesc Fabregas per il Como? A rispondere ci ha provato Nico Paz, leader dei lariani e fantasista argentino, che ha spiegato: "Per me è stata la cosa più importante. È un allenatore che ha tanta fiducia in noi, nei giocatori giovani, è malato di calcio, studia e lavora tanto, parla molto con noi e mi dà la fiducia per giocare come voglio".

È pronto a calciare altri rigori dopo gli errori?
"Sì, se mi dicono di calciarlo, lo calcio. Ho sbagliato gli ultimi 3, ma se l'allenatore pensa che sono il migliore per tirare il prossimo, lo calcio".

In cosa sente di essere cresciuto?
"In tutti gli aspetti. Quando sono arrivato qua non avevo ancora giocato in prima squadra, vengo dal Real Madrid Castiglia... La scorsa era la mia prima annata in Serie A, ora sono molto maturato a sfidare questi giocatori, è un buon campionato, io penso a lavorare e migliorare tutti i giorni".

Sogna di andare al Mondiale?
"Sì, da quando sono piccolo. Sarebbe incredibile, lavoro tutti i giorni per andarci".

Clicca qui per leggere le dichiarazioni di Nico Paz.

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